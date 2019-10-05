شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأمريكية تؤكد توقف تفشى عدوى الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، توقف تفشى عدوى الحصبة فى البلاد، والذى بدأ تفشيه منذ عام تقريبا فى ولاية نيويورك الأمر الذى كان قد دفع الولاية لرفع حالة الاستعداد لمرحلة "الخطر".

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن إعلان وزارة الصحة الأمريكية يأتى بعد يوم من إعلان المدينة توقف تفشى العدوى.

وقال وزير الصحة الأمريكى أليكس عازار "نشيد بانتهاء وباء الحصبة فى نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التى تم القضاء عليها فى الولايات المتحدة".

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وتعود آخر الحالات المسجلة فى مدينة نيويورك إلى 15 يوليو الماضي، أما فى بقية أنحاء الولاية فسُجلت آخر حالة فى 19 أغسطس الماضي، وقد أعطى سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.