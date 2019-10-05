الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيّرة حوثية بحجة شمال غربى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، شمالى محافظة حجة شمال غربى البلاد. وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن الطائرة المسيّرة كانت تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش اليمني، فى مديرية حيران، وتبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع.

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