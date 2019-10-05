شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: بغداد مستقرة أمنيا والحياة عادت لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى رفيع، اليوم السبت، بأن الأوضاع الأمنية فى العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها. وقال المصدر - لقناة "السومرية نيوز" -"إن الموقف الأمنى الأخير فى العاصمة بغداد هو عودة الاستقرار لها والشوارع تم افتتاحها بالكامل باستثناء جسر الجمهورية". وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتشار القوات الأمنية طبيعى فى العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية فى إعادة تهيئة بعض الشوارع.

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