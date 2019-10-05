الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، ضبط 10 صواريخ غراد في مخبأ قرب الحدود الجنوبية للبلاد مع كل من مالي والنيجر .
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه الخليج 365، إن فرقة بالجيش كشفت، السبت، بعد عملية تمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست (حدودية مع مالي والنيجر) مخبأ للأسلحة.
وأوضح أن المخبأ "يحتوي على 10 صواريخ من نوع .BM-21" وهي فئة من صواريخ غراد الروسية الصنع".
ولم تقدم الوزارة، تفاصيل أكثر حول الجهة المسؤولة عن محاولة إدخال هذه الأسلحة للبلاد.
إلا أن الجيش الجزائري أحبط خلال السنوات الماضية عدة محاولات لإدخال السلاح عبر الحدود الجنوبية وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع.
وحشدت الجزائر، في السنوات القليلة الماضية، عشرات الآلاف من الجنود على حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، والشرقية مع تونس وليبيا، لمنع ما تقول السلطات إنه تسلل للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح من الدول المضطربة أمنيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع" الجزائرية تعلن ضبط 10 صواريخ غراد قرب الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.