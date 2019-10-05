الجيش التركي: تحييد 6 إرهابيين في غارات شمالي العراق

أنقرة/ باريش غون دوغان/ الخليج 365

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، السبت، تحييد 6 إرهابيين، في غارات جوية شمالي العراق، قياديين فيما يسمى بـ"استخبارات بي كا كا" الإرهابية.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن الجيش نفذ بتنسيق مع الاستخبارات، عملية أمنية في منطقة "غارا" شمالي العراق.

وأوضح أن العملية التي استخدمت فيها مقاتلات حربية، أسفرت الجمعة عن تحييد 6 إرهابيين مسؤولين فيما يسمى بـ"استخبارات منظمة بي كا كا" الانفصالية.

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وأكد البيان أن العمليات الأمنية العنيفة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.