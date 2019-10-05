أنقرة/ باريش غون دوغان/ الخليج 365
أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، السبت، تحييد 6 إرهابيين، في غارات جوية شمالي العراق، قياديين فيما يسمى بـ"استخبارات بي كا كا" الإرهابية.
وذكرت رئاسة هيئة الأركان، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن الجيش نفذ بتنسيق مع الاستخبارات، عملية أمنية في منطقة "غارا" شمالي العراق.
وأوضح أن العملية التي استخدمت فيها مقاتلات حربية، أسفرت الجمعة عن تحييد 6 إرهابيين مسؤولين فيما يسمى بـ"استخبارات منظمة بي كا كا" الانفصالية.
وأكد البيان أن العمليات الأمنية العنيفة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي: تحييد 6 إرهابيين في غارات شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.