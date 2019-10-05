في رسالة مؤثرة.. أبوتريكة يطالب مشجعا مغربيا بمقاومة السرطان

الرباط / خالد مجدوب /الخليج 365

وجه اللاعب المصري الدولي السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، رسالة مؤثرة إلى مشجع فريق مغربي مصاب بالسرطان ملقب بـ"سيمو"، حثّه فيها على عدم الاستسلام للمرض، متمنيا له الشفاء والعودة إلى المدرجات لتشجيع فريقه.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أبو تريكة، الجمعة، بعد التفاعل الكبير مع جمهور "الرجاء البيضاوي" الذي قصد منزل المشجع المغربي وبدأ بالهتاف "سيمو الله يشافيك (شفاك الله)".

ولقي فيديو جمهور الرجاء، نهاية الشهر الماضي، من أمام منزل "سيمو" تداولا كبيرا بمنصات التواصل الاجتماعي، وإشادة عدد من نجوم كرة القدم، ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان "سيمو" المصاب بالسرطان، ضمن مشجعي الرجاء، إلا أن المرض حال دون قدرته على الحضور إلى المدرجات لتشجيع فريقه الذي تأهل الخميس إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية.

وقال أبو تريكة "السلام عليكم سيمو، كيف هي أخبارك تمام؟ أتمنى أن تكون بخير، أتمنى لك الشفاء العاجل، وأن تكون في أفضل حال، وندعو الله أن يلهمك الصبر".

وطالب أبو تركية "سيمو" بألا يستسلم للمرض، وأشاد باللفتة التي قام بها جمهور الرجاء، معتبرا الخطوة شرف لها وتعبيراً عن "إنسانية كبيرة".

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وقال إن جميع الجماهير في العالم العربي تساند "سيمو".

وسبق أن أثار جمهور الرجاء إعجاب الجماهير العربية، خلال آخر لقاء مع فريق "هلال القدس" الفلسطيني، في 24 سبتمبر/ايلول الماضي بذهاب الدور الـ 32 لمنافسات كأس محمد السادس لكرة القدم (الاسم الجديد للبطولة العربية للأندية).

ورفعت الجماهير حينها صورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" للرسام الفلسطيني ناجي العلي (1937- 1987) مع عبارة "متى النصر" أثناء المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة الدار البيضاء غربي المغرب.

ورددت الجماهير، التي قصدت الملعب بشكل قياسي، أغنية الرجاء المشهورة "رجاوي فلسطيني"، ترحيبا بـ"المقدسيين".

وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جماهير فريق الرجاء البيضاوي المغربي أغنية "رجاوي فلسطيني" لدعم الشعب الفلسطيني.

وتقول بعض كلمات الأغنية "يا لي عليك القلب حزين، وهادي سنين تدمع العين لحبيبة يا فلسطين آه يا وين العرب نايمين آه يا زينة البلدان، قاومي"، وسط مطالبات بالحرية لفلسطين وللقدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.