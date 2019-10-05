الصحة الفلسطينية: نتابع احتيال طبيب إسرائيلي على مرضى فلسطينيين

أيسر العيس/الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إنها تتابع فضيحة احتيال طبيب سرطان إسرائيلي مزيف على مرضى فلسطينيين.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الطبيب، وحسب شرطة الاحتلال، كان يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية، وابتزهم بعشرات آلاف الشواقل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة".

وأوضحت أنها ستتابع بجدية الحالات التي وقعت ضحية هذا الاحتيال، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات الاختصاص لاسترداد حقهم.

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وتابعت أن هذه الفضيحة تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطيني بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل عربية ومحلية إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن "الكشف عن هذا الطبيب المزيف يفتح الباب للتساؤل عن وجود حالات أخرى مشابهة، وربما بشكل أخطر".

ولم تكشف الوزارة عن هوية الطبيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.