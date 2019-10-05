صحيفة الخليج الإلكترونية

إذا كنت تريد التقدم عليك أن تحدد الأمور الماضية التي تندم عليها وتعوقك عن التقدم وحولها الى دروس تتعلم منها .. وفكر مالذي تعلمته من ذالك؟ ولم حدث هذا؟

يحدث كل شيء لسبب ، وكل ماحدث لك هو ما أوصلك إلى ما أنت عليه اليوم ، ويفترض أن يكون حاضرك ما أنت عليه اليوم ..

أصنع الواقع الخاص بك ، وكن في قصة حياتك أنت البطل.

أكتسب الثقة و الشجاعة و الاعتماد على النفس كن ملهم ومحفز لنفسك ..

وأشعر بالأمتنان تجاه الأشياء لأنه يغير مسار حياتك وقوم بتركيز على ماهو أكثر نفعًا..

(ولكل مايحدث لنا مغزي، حيث يعلمنا الكثير من الأشياء ..)

لذالك لا تحبط عندما تواجهك تحديات ، بل أسال نفسك سؤالا وهو : ” ما أكثر الخطوات التي تنفعني في الأنتقال من المرحلة التي تعيشها اللآن ..؟”.

المهم والأهم الأستمرارية والمثابرة والأخلاص و أن تقدم مايليق بك وبمهنتك.

“أنت على مستوى ماتظهرة من أجتهاد ويقين وتغير” ، وسوف تشعر بالتقدم والرضا.

بقلم / أفنان المالكي