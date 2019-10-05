الجيش اليمني: مقتل وإصابة 23 مسلحا من "الحوثيين" شمال الضالع

وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين، التسلل في وادي الشجيب بقرية الريبي في منطقة حجر غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

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وأكد إحباط محاولة الحوثيين وإجبار عناصرهم على التراجع.

ووفقا للجيش "أسفرت المواجهات عن مقتل 16 من الحوثيين بينهم القياديان البارزان معمر السقاف، وعوض بدر الدين الكهالي، في حين أُصيب 7 آخرين".

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولة تسلل لجماعة "أنصار الله"، باتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر موقع الجيش أنه "حاولت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع الجيش شمالي منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا"، مشيرا إلى أن قوات الجيش أجبرت عناصر الجماعة على التراجع والفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.