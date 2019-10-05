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وأفاد الجنرال درور شالوم، رئيس وحدة الأبحاث بالمخابرات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، بأن حسن نصر الله يهتم بالاقتصاد، بشكل غير مسبوق، مقارنة بالسنوات الماضية.
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وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن لدى نصر الله اهتمامات يومية أخرى تتعلق بصورة الحزب اللبناني وسط المجتمع الشيعي فضلا عن أن هناك مشاكل داخل لبنان نفسها، وهي محور اهتمام الأمين العام لحزب الله، حيث يستيقظ يوميا أمام هذه القضايا والملفات.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال درور شالوم أن نصر الله يقوي شوكة حزب الله عسكريا وسياسيا، كما أنه يعمل على تزويد قواته العسكرية بأفضل وأحدث الأسلحة، كما أنه سبق وبنى شبكة أنفاق قوية ومحكمة، وبأن الجيش الإسرائيلي قام بهدم هذه الأنفاق خلال العملية العسكرية "درع الشمال".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن نصر الله فقد سلاحا مهما خلال السنة الماضية، ممثلا في "الأنفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر "فقد سلاحا مهما ومشغول بآخر"... المخابرات الإسرائيلية تتحدث عن أجندة نصر الله اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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