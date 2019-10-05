للمحترفين والهواة.. لوحة مفاتيح بأزرار قابلة للاستبدال

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كتب- عاصم الأنصاري:
أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا السويسرية، إطلاق لوحة مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب بأزرار قابلة للاستبدال.
وأوضحت الشركة السويسرية أن لوحة المفاتيح G Pro X الميكانيكية تهدف إلى تلبية متطلبات اللاعبين المحترفين أو الهواة، وتتوفر بثلاثة أنواع من الأزرار الميكانيكية، Clicky وLinear و Tactile، بالإضافة تصميم بدون لوحة الأرقام.
وأعلنت الشركة تطوير لوحة المفاتيح G Pro X الجديدة من خلال تعاون مع أكثر اللاعبين شهرة، واختبارها بواسطة فرق المحترفين Broken Blade و TSM League of Legends على أشهر منصات العالم الإلكترونية.
ويعمل موصل Micro-USB القابل للخلع على ضمان عدم تلف الكابل أثناء النقل، بالإضافة إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة تشتمل على إضاءة RGB قابلة للتخصيص، والتي يمكن تخزينها في ملفات التعريف بالذاكرة الداخلية.
ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر الجاري.
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مقدم من Abu Nawaf Network
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