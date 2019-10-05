شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يتوجه غدا إلى الإمارات فى زيارة رسمية ليومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء غد الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسئولين الإماراتيين.
ويشارك الحريري في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في العاصمة الإماراتية، ويلقي كلمة بالمناسبة يتحدث فيها عن فرص الاستثمار في لبنان.
ويضم الوفد المرافق للحريري وزراء الاتصالات والصناعة والداخلية والدفاع والاقتصاد والاستثمار وحاكم البنك المركزي، إلى جانب شخصيات مصرفية واقتصادية، للمشاركة في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.
ومن المقرر أن يجتمع الحريري خلال الزيارة مع ممثلي عدد من الشركات البريطانية المقيمين في دولة الإمارات، حيث يبحث معهم في سبل تعزيز فرص الاستثمار في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريرى يتوجه غدا إلى الإمارات فى زيارة رسمية ليومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.