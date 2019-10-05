اخبار الخليج

تمديد فترة التصويت ساعة فى انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التصويت ساعة فى انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالامارات، تمديد فترة التصويت ساعة واحدة، وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأحد نظرًا لتزايد أعداد الناخبين خلال الساعات الأخيرة وفقا للحساب الرسمى للجنة على تويتر.

ويواصل الإماراتيون التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى لاختيار 20 مرشحا يمثلوهم داخل المجلس من بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة.

Advertisements

ويعد المجلس السلطة الرابعة فى الإمارات، ويتألف من 40 عضوا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات سيتم إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس مساء اليوم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد فترة التصويت ساعة فى انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا