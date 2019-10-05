شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التصويت ساعة فى انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالامارات، تمديد فترة التصويت ساعة واحدة، وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأحد نظرًا لتزايد أعداد الناخبين خلال الساعات الأخيرة وفقا للحساب الرسمى للجنة على تويتر.
ويواصل الإماراتيون التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى لاختيار 20 مرشحا يمثلوهم داخل المجلس من بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة.
ويعد المجلس السلطة الرابعة فى الإمارات، ويتألف من 40 عضوا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.
وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات سيتم إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس مساء اليوم.
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