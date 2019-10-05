مهربو مخدرات ينقذون شرطيين يلاحقونهم من الغرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أنقذ مهربو مخدرات ثلاثة شرطيين إسبان بعدما كانوا يطاردونهم وتحطم مركبهم في المياه أمس، وفق ما أعلنت الشرطة.

حدثت عملية الإنقاذ غير المتوقعة بعدما بدأ مركب تابع للشرطة ملاحقة قارب سريع «على متنه أربعة أشخاص يشتبه في نقلهم مخدرات» في المياه قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، كما ورد في بيان للشرطة.

وخلال المطاردة، اصطدم القاربان ما تسبب في سقوط ثلاثة عناصر من الشرطة في البحر بعد «خروج قاربهم عن السيطرة».

وباستخدام مكبرات الصوت، استدعت مروحية تابعة للشرطة كانت تحوم في الجو الأشخاص الذين كانوا على متن القارب السريع لمساعدتها في إنقاذ الشرطيين.

لكن هذه «اللفتة» لم تساهم في تجنيبهم العقاب، إذ وجدت الشرطة ثلاثة أطنان من المخدرات في مكان قريب في المياه.