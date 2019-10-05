أردوغان يهدد شرقي الفرات و«قسد» تتوعده بحرب شاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الرئيس التركي أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا «قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غداً».

وردت قوات سوريا الديمقراطية بالقول إنها «ستحول أي هجوم (تركي) غير مبرر إلى حرب شاملة».

وأعلن أردوغان السبت أنه «أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات، شمال سوريا» طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وقال أردوغان: «أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية»، مضيفاً أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ «اليوم أو غداً». وتابع «سنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو».

بالمقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم إنها «لن تتردد في تحويل أي هجوم (تركي) غير مبرر إلى حرب شاملة» للدفاع عن منطقتها في شمال شرق سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا لكنهما لم يتفقا على عمق هذه المنطقة والقوات التي ستشرف عليها، إذ ترفض أنقرة أي دور أو وجود لوحدات حماية الشعب الكردية فيها.