رفع حظر التجوال في العراق والضحايا 100 قتيل حتى الآن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت السلطات العراقية اليوم السبت، حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون، وسط توتر شديد بعد أربعة أيام من التظاهرات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مئة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية.

وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، إن قوات الأمن احتجزت مئات الأشخاص بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة أطلقوا النار على المحتجين أمس الجمعة مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة حيث قُتل عدد من أفراد الأمن.

وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وهذه أكثر الاحتجاجات دموية بالعراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم «داعش» في 2017 وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.