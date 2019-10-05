نمو تجارة دبي الخارجية 5% في النصف الأول لتصل إلى أكثر من ثلثي تريليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً في حجمها الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠١٩، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ٢٠١٨ بلغت نسبته 5%.

وبلغ حجم تجارة دبي الخارجية ٦٧٦ مليار درهم مقارنة بنحو ٦٤٤ مليار درهم في الفترة المقابلة العام الماضي، وسجلت نمواً بنسبة ٣١% في كمية البضائع ليصل وزنها إلى ٥٦ مليون طن مقارنة بنحو ٤٣ مليون طن في النصف الأول من ٢٠١٨.

وسجلت الصادرات أعلى مستويات النمو إذ بلغت قيمتها ٧٦ مليار درهم محققة نمواً بنسبة ١٧%، بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير ٣% لتصل إلى ٢١٠ مليارات درهم مقابل ٢٠٤ مليارات درهم، أما الواردات فقد حققت نمواً بنسبة ٤% لتصل إلى ٣٩٠ مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة ١٢% لتصل قيمتها إلى ٢٨٧ مليار درهم بزيادة بلغت ٣١ ملياراً، فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو ٣٨٦ ملياراً، وتجارة المستودعات الجمركية نحو ٤ مليارات درهم.

وقد بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً في النصف الأول من ٢٠١٩ نحو ٣١١ مليار درهم بنسبة نمو ٣% عن ذات الفترة من ٢٠١٨، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً ٢٥٢ مليار درهم بنمو ٦%، وقيمة التجارة المنقولة براً ١١٤ مليار درهم بنمو ٨%.

وتصدرت الصين المركز الأول بين شركاء الإمارة التجاريين بنحو ٧١ مليار درهم، تلتها الهند في المركز الثاني بنحو ٦٧ مليار درهم، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً بنحو ٣٩ مليار درهم، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً وخليجياً بنحو ٢٧.٧ مليارات درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتحفيزها المستمر على تخطي كافة المعوقات، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة اقتصادنا الوطني.