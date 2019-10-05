المنصوري يفوز ببرونزية السكراتش في كأس آسيا للمضمار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف نجم منتخب الإمارات للدراجات أحمد المنصوري، ميدالية جديدة لدراجات الإمارات في بطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في تايلاند بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق السكراتش الذي أقيم صباح اليوم.

ووجه المنصوري بمنافسة قوية بين نجوم الدراجة الآسيوية كان أبرزهم الدراج التايلاندي سيتتاوت الذي فاز بذهبية السباق والأوزباكستاني برونزي صاحب فضية السباق.

وتعتبر هذه الميدالية الثالثة لمنتخب الدراجات في البطولة، والذي حقق في اليوم الأول فضية سباق المطاردة الفرقية وبرونزية سباق الأمونيوم التي فاز بها قائد المنتخب يوسف ميرزا.

وتعد البطولة أفضل تجهيز لمنتخبنا استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

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