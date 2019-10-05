شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة «البرلمان المنقول» لبانكسي بـ 12.2 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة «البرلمان المنقول» لبانكسي تظهر البرلمان البريطاني تحتله قردة بمبلغ 9.9 مليون جنيه إسترليني (12.21 مليون دولار)، في مزاد علني مساء أمس الأول في لندن، وهو مستوى قياسي لفنان الشارع الشهير. وكان السعر القياسي السابق لإحدى لوحات الفنان التي تبقى هويته لغزاً، 1.87 مليون دولار وسجل عام 2008 في مزاد في نيويورك. وعلق الفنان عبر حسابه على «إنستجرام»: «سعر قياسي للوحة لبانكسي. للأسف كنت فقدت ملكيتها»، وذلك بعدما باعها في 2011 للجهة التي طرحتها في المزاد.

تبلغ مقاسات اللوحة 4.2 متر ب2.5 متر من دون الإطار، وكانت قيمتها مقدرة بمبلغ يتراوح ما بين 1.5 مليون جنيه إسترليني ومليونين (1.85 مليون دولار و2.5 مليون).

وبيعت بعد 13 دقيقة من المزايدات الحامية شارك فيها 10 جامعيين على ما ذكرت دار «سوذبيز» المنظمة للمزاد التي لم تكشف عن هوية الشاري.

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