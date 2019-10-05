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الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإنجاز أول رائد فضاء إماراتي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتمت الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية، بالرحلة التاريخية التي أنجزها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استمرت 8 أيام، وعودته سالماً إلى الأرض مع طاقم رحلة المركبة الروسية «سويوز إم إس 12».
وقال موقع «سبيس ووتش جلوبال» إن المنصوري دخل التاريخ، لكونه أول عربي يقيم في محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أن مهمة المنصوري شكلت مصدر فخر لدولة الإمارات التي دخلت قبل فترة قصيرة القطاع الفضائي، وأعلنت نيتها إرسال مسبار إلى المريخ بحلول عام 2021.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن هزاع المنصوري أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية منذ وصوله في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المنصوري، الطيار الحربي السابق، اختير من بين 4022 مرشحاً. ولم يتم إبلاغه بمشاركته في هذه الرحلة إلا في سبتمبر 2018. وفي المحطة، ارتدى اللباس التقليدي الإماراتي وشارك في تجارب، خصوصاً حول إدراك الوقت. وحمل معه إلى المحطة ثلاثين بذرة من بذور شجر الغاف الواسع الانتشار في دولة الإمارات.
من جهة أخرى قال موقع «يورونيوز» إن مركبة هزاع المنصوري هبطت في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان وسط كازاخستان، وظهر بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله.
وأشار إلى أن رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، تلقيا تدريبهما في مركز «يوري جاجارين» بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.
وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا عام 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.

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