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وأكد النهاري، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن ذلك "يتم من خلال تفاهمات سعودية أمريكية مع الحلف الذي يقوم بالحرب في اليمن والتفاهم بين الولايات المتحدة والحوثي ولكن السؤال هنا هل يقوم الحوثي بنفس ما قام به عندما ذهب للكويت والأردن أو ستوكهولم من إعادة قواته ونشر الألغام واحتلال بعض المناطق التي خرج منها".
© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
وأوضح أن "المشاورات جارية الآن لعودة المفاوضات لكن المفاوضات مع الحوثي لا قيمة لها إلا إن وجد طرف وسيط وقوي".
كما أشار إلى أن "الأمم المتحدة لم تكن قوية بالشكل الكافي لإرغام الحوثي على تنفيذ ما وقع عليه لكني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بدور الوساطة في هذه الفترة عن اقتدار".
وعن إمكانية التفاوض المباشر بين السعودية والحوثيين، أشار إلى أنه "لم يتم تأكيد ذلك ولكن من الوارد حدوث مفاوضات مع الحوثيين لأن كل الحروب يحدث فيها هدنة ومباحثات ومحاولات دبلوماسية لحل الأمر".
وتابع "الحوثي يعاني في الوقت الحالي بعد أن انقطع الاتصال مع الداعمين له سواء من حزب الله أو إيران".
وأضاف أن "الولايات المتحدة عازمة على قطع جميع المساعدات التي كانت تصل للحوثي وهذا أمر مبشر".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل: الولايات المتحدة ستقود مباحثات بين السعودية والحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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