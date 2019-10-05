تداول فيديو يزعم "فبركة" عمليات "أنصار الله" العسكرية داخل السعودية

وظهر في المقطع مشاهد من مناطق جبلية مطلة على جازان ومناطق داخل المملكة العربية السعودية.

وذكر الفيديو أن "الحوثي لجأ لبرامج التصميم لادعاء النصر، مثل دور المرهق من صعود الجبل بصوت مهزوز وفبركة واضحة.. قص البدلة يفضح استخدام مؤثرات".

​وأشار الفيديو إلى تداخل صور وظهور معالم مثل برج اتصالات في لقطة واختفاءه في لقطة أخرى بالإضافة إلى ظهور غيمة في لقطة واختفائها في لقطة أخرى.

وكان تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الدولي في اليمن، الذي تقوده السعودية، وصف ادعاءات "أنصار الله" بشن هجوم واسع النطاق على قوات سعودية ويمنية بـ"المسرحية" التي تسعى من خلالها الجماعة لتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي، إن قوات التحالف أفشلت الهجوم الذي شنه الحوثيون في 25 أغسطس/ آب الماضي ما أسفر عن مقتل 1500 عنصر من الجماعة وتدمير 250 سلاحا وآلية عسكرية تابعة لهم في تلك العملية.