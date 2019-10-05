البرلمان العراقي يعتزم وضع خطة لتلبية مطالب المحتجين

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© AFP 2019 / ATTA KENARE
وأضاف حامد، "لن تكون هناك جلسة للبرلمان اليوم، ولكن سيعقد رئيس البرلمان بعد الاجتماع مع وفد المتظاهرين، اجتماعا آخر مع ممثلي الكتل السياسية واللجان النيابية لبلورة خطة عمل من أجل تلبية مطالب المتظاهرين".
وتابع المتحدث: "ستقدم خطة العمل للبرلمان للتصويت عليها خلال الأيام المقبلة، ثم سترسل للحكومة لتنفيذها ضمن البرنامج الحكومي كأولوية عاجلة".
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أدى إلى سقوط مالايقل عن 100 قتيل، وأكثر من 3000 جريح.
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