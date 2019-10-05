إيران تقول "هناك معسكرات داخل السعودية لتدريب مثيري الشغب في العراق"

وقال آية الله كعبي، إن "أعداء الشعبين العراقي والإيراني وخلف كواليس المكر والخداع، أي بريطانيا الخبيثة وأمريكا والسعوديين، كانوا يخططون منذ أكثر من عام، لإثارة الاضطرابات والفتن، بذريعة المشاكل الاقتصادية والفساد في المؤسسات الحكومية ونقص الخدمات، لتجيير سلاح المقاومة في العراق لصالح أمريكا والسعودية، حتى أنهم أعلنوا حكومة وهمية لأنفسهم"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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وأضاف: "استنادا إلى المعلومات منذ فترة طويلة فإن معسكرات خاصة أقيمت لتدريب مثيري الشغب، حتى أن بعض ضباط أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية تم نشرهم في العراق بهدف التنظيم وإقامة الخلايا المثيرة للاضطرابات".

وأعرب آية الله كعبي، عن أمله أن "تتمكن الحكومة العراقية وفصائل المقاومة في هذا البلد في الكشف عن خبايا هذه الاضطرابات وتقديم الوثائق والأدلة حول مثيري أعمال الشغب"، مضيفا أن "مثيري الاضطرابات لم يسعوا إلى حل مشاكل الشعب العراقي اقتصاديا، لكنها كانت مجرد ذريعة لهم لإثارة الفتنة".

وأردف قائلا: "بالطبع، أدرك الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب المشاكل وضعف الحكومة، وجود عناصر مندسة وشبكات منظمة لحرف المطالب الشعبية، لذا قاموا بالابتعاد عن المحرضين، وسيطرت الحكومة تدريجيا على الاضطرابات وأعمال الشغب".

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واعتبر ممثل محافظة خوزستان بمجلس خبراء القيادة، أن أساس الفتنة في العراق هي مراكز تنظيمية وشبكات تابعة لأجهزة المخابرات البريطانية والسعودية والأمريكية، وقال: "كما تدخلت الخلايا البعثية النائمة على هذا الخط، لتأجيج الأوضاع وتحريض الشعب وبث اليأس".

وأضاف آية الله كعبي: "إحدى خطط العدو هي تهميش مراسم الأربعين الحسيني الرائعة، لا سيما عندما تشكلت مراكز إثارة الفوضى والفتنة في المناطق الشيعية. وبطبيعة الحال فإن المقاومة في العراق متجذرة، وعمق الوشائج المعنوية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراق القائمة على أساس حب الإمام الحسين (عليه السلام) سوف يقضي على هذه التحركات الخبيثة"، مؤكدا أن الشعب العراقي يجب أن یتحلى باليقظة والحذر، وأن یكشف بؤر الفتنة، وإقامة مسيرات مناهضة ضد بريطانيا وأمريكا والصهاينة وآل سعود".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أدى إلى سقوط ما لايقل عن 100 قتيل، وأكثر من 3000 جريح.