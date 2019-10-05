خدمة الدفع Samsung Pay تحصل على بطاقة افتراضية مسبقة الدفع

أطلقت شركة سامسونج ميزة جديدة في خدمة الدفع عبر الهاتف الخاصة بها Samsung Pay وهي عبارة عن بطاقة افتراضية مسبقة الدفع باسم Samsung Pay Cash تتيح للمستخدم تحكم أكبر في المصاريف وعدم تجاوز حد محدد يقوم بإضافته.
حيث وفرت سامسونج هذه البطاقة الافتراضية بالتوافق مع دعم خدمة Samsung Pay بطاقات الائتمان والخصم، للتتيح للمستخدم تقنين استهلاكه كما لو أنه يدفع من خلال محفظة الجيب، حيث أنه لن يتمكن من صرف سوى المبلغ المتوفر في Samsung Pay Cash.
وكما سبق وذكرنا يتم تزويد البطاقة بالمال عن طريق خدمة الدفع المرتبطة ببطاقة ائتمان المستخدم أو عن طريق الحوالات والخصومات البنكية ذات السقف المحدود لحساب بنكي خارجي.
وبالتالي سيتمكن المستخدم من الدفع عبر هذه البطاقة الافتراضية في أي مكان يدعم خدمة دفع سامسونج و ماستر كارد، بما يشمل التسوق الإلكتروني ولكن بكل تأكيد ضمن سقف محدد للمصاريف.
ومن جانبها قالت سامسونج أن أول 20,000 مستخدم لبطاقة Pay Cash الافتراضية سيحصلوا على رصيد بقيمة 5 دولارات صالحة للاستخدام من بداية التفعيل، وذلك لتشجيع المستخدمين للجوء إليها في سبيل تحقيق رؤية الشركة المستقبلية للتحرك حر للمستخدم بالاعتماد على الدفع الرقمي وترك مبدأ الدفع النقدي أثناء التجوال.
من جانب أخر قامت سامسونج بتقديم خدمة الحوالات المالية العالمية لمستخدمي خدمتها في الولايات المتحدة؛ حيث تسمح لهم هذه الخدمة إرسال المال إلى 47 دولة مختلفة حول العالم مع خيار الإيداع المباشر في حساب مصرفي معين أو تحديد مكان لاستقبال المال من قبل المستلم.
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المصدر
سامسونج
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