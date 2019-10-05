دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تسجل براءة اختراع للوحة مفاتيح لمسية تعمل بمكانيكية لوحة المفاتيح العادية

كشفت مكتب تسجيل براءات الإختراع والعلامات التجارية الأمريكي عن تقديم شركة آبل طلباً لتسجيل براءة اختراع لجيل جديد من لوحة المفاتيح لأجهزة الآيباد المستقبلية، يجعلها تبدور أكثر واقعية من المستخدمة حالياً في أجهزتها من خلال شعور المستخدم بمستوى الضغط على مكوناتها كما هو الحال في لوحة المفاتيح العادية.

وتعتمد لوحة المفتاتيح المستقبلية على الجيل الثاني من ميزة Haptic التي أطلقتها الشركة لأول مرة في آيفون Xr العام الماضي، لتكن بديلاً عن 3D Touch.

ووفقاً لنص تسجيل براءة الاختراع فإن تقنية اللمس في لوحة المفاتيح الجديدة ستعمل على أساس التفرقة بين مخرجات اللمس للجيل الثاني من ميزة Haptic عند الضغط على عناصر اللوحة المختلفة وذلك بالاعتماد على شحنات ساكنة وجهد كهربي متنوع.

وبالتالي يتم تهيئة سطح الشاشة الذي من المفترض أن يكون مخصص للوحة المفاتيح العاملة بهذه الميزة لتكون أكثر واقعية عند تفاعل المستخدم عبرها، بطريقة أقرب ما يمكن للوحات المفاتيح الميكانيكية التي نشعر حقيقة بضغطتها عند الطباعة.

ويمكن القول أن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها آبل تغير الأسلوب المتبع في لوحة المفاتيح في أجهزتها منذ إطلاق أولها قبل أكثر من 10 سنوات، حيث اعتاد المستخدمين على اللمس بالطريقة الحالية منذ ذلك الحين.

والجدير بالذكر أن تسجيل آبل لبراءة الاختراع هذه لا يعني بالضرورة تحويل الشركة لها واقعاً في وقت قريب، هذا إن لم تطبقها أصلاً، لكنها في جميع الأحول تضمن لنفسها براءة الاختراع لهذه التقنية والتي في حال أثبت نجاحها فلن تقتصر على الآيفون أو الآيباد وإنما قدم تمت لاستبدال لوحة المفاتيح ماك بوك بها مستقلاً.

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المصدر

patentlyapple

التدوينة آبل تسجل براءة اختراع للوحة مفاتيح لمسية تعمل بمكانيكية لوحة المفاتيح العادية ظهرت أولاً على عالم التقنية.