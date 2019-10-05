دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy Fold يفشل في تخطي إختبارات كفاءة التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.

قام موقع CNET مؤخراً بإجراء إختبارات لتقييم كفاءة تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold، والتي اثبتت أن هاتف سامسونج القابل للطي لا يرتقي إلى المستوى الذي أشارت إليه سامسونج في كفاءة التصميم.

بدأت شركة سامسونج مؤخراً في إطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold في الأسواق، بعد أن تأخر إطلاق الهاتف للأسواق نتيحة لعيوب في التصميم، إلا أن إختبارات CNET عادت من جديد لتؤكد على أن هاتف سامسونج لذي يصل إلى تكلفة 2000 دولار فشل في تقييم إختبارات التصميم.

ولقد عجز هاتف سامسونج عن إجتياز 120169 مرة في آلية طي الهاتف في إختبارات كفاءة التصميم التي أجريت عبر موقع CNET، في الوقت الذي أكدت سامسونج على أن آلية الطي تدعم المستخدم في طي الهاتف حتى 200000 مرة، لذا تنخفض الإختبارات الفعلية على أرض الواقع عن المستوى الذي حدد من سامسونج بفارق كبير.

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ويشير تقرير CNET إلى أنه في حالة التحقق من الهاتف حتى 80 مرة يومياً قد يدعم الهاتف المستخدم حتى 3 سنوات تقريباً، وهي مدة أقصر بالتأكيد من العمر الإفتراضي للهواتف المميزة بالتصميم التقليدي، أيضاً مع مستوى تسعير الهاتف الذي يصل إلى 2000 دولار فإن عمر الهاتف الإفتراضي حتى 3 سنوات يعد وقت قصير لا يتوافق مع مستوى تسعير الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy Fold يفشل في تخطي إختبارات كفاءة التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.