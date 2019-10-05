شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس تيار الغد السورى أفق العملية السياسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس تيار الغد السورى، أحمد الجربا، اليوم السبت، مع وزير الخارجية سامح شكري، في مكتبه في مقر وزارة الخارجية.

وقال المكتب الاعلامي لتيار الغد السوري فى بيان صحفى إن الجربا بحث مع وزير الخارجية أفق العملية السياسية في سوريا وضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإمكانية الوصول إلى هذا الحل في الفترة الراهنة، كما تطرق الجانبان لإعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية وأفق عملها.

كما أكد الجانبان على أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذا الوقت هو خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري السوري المذى انعقد في سوتشي مطلع العام 2018.

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كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره أحمد عوض أمين سر تيار الغد، الحوار حول منطقة الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات وآخر المستجدات السياسية والميدانية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المؤتمر الذي يعتزم تيار الغد السوري عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.

يذكر أن لقاءات رئيس التيار مع وزير الخارجية مستمرة ومتواصلة وتهدف دائمًا إلى تنسيق العمل السياسي، إيماناً من التيار بضرورة أن تكون القضية السورية دائمًا تحت المظلة العربية.