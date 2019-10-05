شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الرابعة بالإمارات.. كيف يختار الإماراتيون ممثليهم فى المجلس الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الإماراتيون التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، منذ صباح اليوم السبت، لإختيار ممثليهم داخل المجلس، فيما تشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي تضم 337738 ناخبا.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن المجلس ومهامه والعملية التصويتية:

1- يختار الإماراتيون 20 مرشحا فقط من 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة، ويجرى التصويت بنظام التصويت الإلكترونى.

2- ينتهى التصويت فى الـ 8 مساء، وبعدها يتم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس.

3- المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات هو السلطة الرابعة فى الإمارات وله دوره البرلمانى والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة وتم تأسيسه في عام 1972.

4- تمتد عضوية المجلس الوطنى الاتحادى إلى 4 سنوات.

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5- يتشكل من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب (توزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبي - 8 مقاعد، دبي- 8 مقاعد، الشارقة - 6 مقاعد، رأس الخيمة-6 مقاعد، عجمان - 4 مقاعد ، أم القيوين - 4 مقاعد، الفجيرة - 4 مقاعد)

6- يناقش المجلس مشروعات القوانين الاتحادية.

7- ويقوم بمراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية.

8- يبدي الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية وتقديم التوصيات، ويمارس المجلس الإماراتى صور الرقابة السياسية.

9- يخوض انتخابات المجلس 478 مرشحاً ومرشحة.

10- وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019.