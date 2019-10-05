شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عربى يطلع على النموذج الإماراتى لتنظيم الانتخابات والتصويت الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع وفد عربى ودولى اليوم على تجربة الدولة في تنظيم العملية الانتخابية فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى لعام 2019، إلى جانب دراسة نموذج التصويت الإلكتروني المتطور الذي تبنته اللجنة الوطنية للانتخابات منذ دورتها الانتخابية الأولى، بسحب وكالة وام الإماراتية.

ويضم الوفد - الذي يزور الدولة حاليا - 24 مشاركا يمثلون 13 دولة وجهة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، إلى جانب ممثلين عن البرلمان العربي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز الدولي للدراسات البرلمانية "ICPS" وبرلمان الطفل بالشارقة، والمفوضية الهندية للانتخابات في جمهورية الهند.

وتنظم اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، برنامجا بعنوان "زيارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتزامن مع اليوم الرئيسي للانتخابات في الخامس من أكتوبر الجاري، حيث تستضيف عددا من الجهات الدولية لحضور العملية الانتخابية والاطلاع على آلياتها التنظيمية.

واطلع الوفد على مختلف العمليات التنظيمية الخاصة باليوم الانتخابي الرئيسي ضمن المركز الانتخابي الرئيسي لمدينة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بدءاً من إجراءات فتح المركز الانتخابي، مروراً بالاطلاع على سير إجراءات التصويت الإلكتروني ومختلف مراحل العملية الانتخابية.

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ويهدف برنامج الزيارة إلى التعريف بالنموذج الإماراتي في مجال تنظيم الانتخابات البرلمانية، وتسليط الضوء على الإنجازات الرائدة للدولة في مجال التصويت الإلكتروني، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتتزامن الزيارة، مع انطلاق عمليات التصويت الرئيسية صباح اليوم، ويختار الإماراتيون 20 مرشحا من بين بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة، على أن يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الآخرين والبالغ عددهم 40، من قبل حكام الإمارات.

وينتهى التصويت، فى الـ 8 مساء، وبعدها يتم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس.