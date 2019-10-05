شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن والنساء يشاركون بكثافة فى انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة وام الإماراتية، أن عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في قاعة الاتحاد بإمارة أم القيوين شهدت مشاركة أصحاب الهمم وكبار السن والنساء، في العرس الوطني الانتخابي منذ فتح باب التصويت في الثامنة صباحا.

وقال إسماعيل الهاشم البلوشي رئيس المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في أم القيوين أن المركز شهد إقبالا كثيفا من أعضاء الهيئة الانتخابية بالإمارة خصوصا العنصر النسائي مشيرا إلى تزايد الإقبال في اليوم الرئيسي للانتخابات منذ الصباح الباكر.

وأعرب الناخبون عن سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية بالدولة مؤكدين أهمية مشاركة كافة أعضاء الهيئات الانتخابية في هذا العرس الوطني الانتخابي لإنجاح الحدث على مستوى الدولة.

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وانطلقت صباح اليوم عمليات التصويت الرئيسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالامارات، فيما تشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي تضم 337738 ناخبا بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015.

ويختار الإماراتيون 20 مرشحا من بين بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة، على أن يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الآخرين والبالغ عددهم 40، من قبل حكام الإمارات.

وينتهى التصويت، فى الـ 8 مساء، وبعدها يتم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس.