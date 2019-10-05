شكرا لقرائتكم خبر عن وام: الناخبون الإماراتيون يسطرون قصة نجاح فى مسيرة التمكين السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة وام الإماراتية أن الناخبون الإماراتيون يسطرون اليوم الاحد، مع إقبالهم اللافت على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 قصة نجاح جديدة في مسيرة التمكين السياسي وعكسوا بتوافدهم على صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأكد ناخبون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الامارات وام ، على هامش يوم التصويت الرئيسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اليوم أن المشاركة في الانتخابات هي ثمرة لمسار التمكين السياسي في دولة الإمارات وتعزيز المشاركة السياسية لأبناء الوطن في العملية الانتخابية.

وقالوا إن تواجد أبناء الوطن بشكل لافت اليوم في المقار الانتخابية هو واجب وطني حرص الجميع على الاطلاع به انطلاقا من إيمانهم الراسخ بدور المجلس في تحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن وكذلك تعزيز المسيرة التنموية للدولة.

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وانطلقت صباح اليوم عمليات التصويت الرئيسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما تشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي تضم 337738 ناخبا بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015.

ويختار الإماراتيون 20 مرشحا من بين بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة، على أن يتم تعيين نصف أ‘ضاء المجلس الآخرين والبالغ عددعم 40، من قبل حكام الإمارات.

وينتهى التصويت، فى الـ 8 مساء، وبعدها يتم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بعضوية المجلس.