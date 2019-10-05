شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف فبركة إعلام الحوثيين.. يعرضون عناصر حوثية على أنهم أسرى سعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أكاذيب ميليشات الحوثى مستمرة، وقد نشرت القوات المشتركة للتحالف العربى باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية فيديو يكشف فبركة ميليشيات الحوثى لنشر ادعاءاته وتضليل الرأى العام حول أسر جنود سعوديين أثناء سيطرته على مناطق حدودية مع السعودية قرب منطقة "نجران".

ويظهر الفيديو أخطاء وقعت فيها الميليشيا أثناء تصوير الفيديو الكاذب مما يفضح الفبركة لانتصاراتها المزيفة، فقد عرضوا عناصر تابعة لهم على أنهم أسرى من الجيش السعودى ، ورددت تلك العناصر الصرخة الإيرانية الشهيرة للميليشيا خلال الفيديو "الموت لأمريكا..الموت لإسرائيل..اللعنة على اليهود..النصر للإسلام".

وأيضا قامت الميليشيا فى مقاطع الفيديو التى حاول الترويج لها، بدمج أكثر من مقطع مصور من زوايا مختلفة، وظهرت فى لقطات من تلك المقاطع أبراج الاتصالات بتلك المناطق واختفائها فى مشاهد أخرى بنفس المنطقة، أيضا تناقض الطقس فى مشاهد التصوير التى قامت بها الميليشا على أساس أنه تصوير لتلك المناطق الحدودية مع السعودية عقب سيطرتها المزعومة عليها.

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وقد وصف العقيد الركن تركى المالكى،المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف المشتركة الذى تقوده السعودية في اليمن ما يفعله الحوثيين ب"حملة إعلامية مضللة"، وذلك فى رده على ما أعلنه إعلام الحوثيين حول شن هجوم قرب الحدود السعودية "منطقة نجران" وعن وجود أسرى لديهم.

وقال المالكي، إن الادعاءات التي تصدر من "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة"، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد المالكي، خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي "مجرد مسرحية"، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.