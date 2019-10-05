شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء التشيك يشيد بدور الكويت فى تحقيق الأمن فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس الوزراء التشيكى، أندريه بابيش، اليوم السبت بدور الكويت الهام الذى قامت به من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وذلك خلال لقاء عقده بابيش، مع سفير الكويت لدى التشيك، راشد الهاجرى، بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة براج.

وقال الهاجرى فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب اللقاء، إنه تم خلال الاجتماع التباحث حول العقبات والمعوقات التى تواجه المواطنين والمستثمرين فى التشيك بشكل عام، والمرضى الكويتيين بشكل خاص.

وأضاف أن رئيس الوزراء التشيكى وعد ببذل الجهود كافة من أجل تسهيل وتذليل جميع العقبات والإجراءات أمام المواطنين الكويتيين فى مختلف المناطق التشيكية.

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وأكد السفير الهاجرى حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز التعاون والمصالح المشتركة فى مختلف المجالات، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية التى تربط الكويت والتشيك.

يذكر أن نحو 450 مواطنا كويتيا يمتلكون عقارات واستثمارات فى مدينة تبليسته التشيكية، إضافة إلى أن هناك العديد من المرضى الكويتيين يتلقون العلاج فى التشيك.