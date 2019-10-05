السفارة في لندن تحذر السعوديين من مظاهرات الغد

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة إلى الحذر، واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.
وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في “تويتر”، اليوم السبت: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد.. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.
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