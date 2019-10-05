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وفاتين وسبع إصابات في حادث عقبة شعار

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ابها 0 تبليغ

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ابها

صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادث تصادم في عقبه شعار بين دينا ونش وسياره تورس فورد مع سقوط السيارات من العقبه من مساء امس الجمعه

وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ٢٠:٥٤م على الفور تم توجيه اربع فرق اسعافيه واتضح وجود سبع اصابات ووفاتين

وأضاف الشهري : ان الحادث نجم عنه سبع اصابات متفرقه وحالتي وفاه وجرى نقل حالات الوفاه مع اربع اصابات عن طريق الفرق الاسعافيه المتابعه للهلال الاحمر بين تم نقل ثلاث حالات عن طريق فرق اسعافيه اخرى مشاركه بالموقع .

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