قوات سوريا الديمقراطية تحذر من "حرب شاملة" ردا على أي هجوم تركي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات سوريا الديمقراطية

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم السبت إنها ”لن تتردد في تحويل أي هجوم (تركي) غير مبرر إلى حرب شاملة“ للدفاع عن منطقتها في شمال شرق سوريا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق يوم السبت إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية يوم السبت أو الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.