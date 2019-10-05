الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أعلنت جامعة الدول العربية، السبت، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يتابع بقلق تطور الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من أكتوبر الجاري.

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن.

وأضاف أنه يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وجددت الجامعة دعمها الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.