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ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة

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السبت 5 أكتوبر 2019

الركبة

الركبة

ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة

كتب

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن ممارسة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعياً، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات، التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.

 

وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار بما يعرف "بالهِلالَة المفصلية"، ما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).

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