تعرف على طريقة عمل الجمبري المشوي في الفرن

السبت 5 أكتوبر 2019 الجمبري كتب متابعات_الخليج 365 نتعرف خلال هذه السطور على طريقة عمل الجمبري المشوي.

المقادير: كيلو جمبري. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة. ملعقة صغيرة كمون. 2 ملعقة صغيرة بهارات. 2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة. 2 ملعقة كبيرة مستردة. نصف ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة. نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة. ملعقة كبيرة صويا صوص. 3 ملاعق كبيرة زيت. نصف ملعقة صغيرة خل أبيض. نصف ليمونة. طريقة التحضير: يتم تنظيف الجمبري بشكل جيد، ويتم فركه بالدقيق والملح ويغسل بالخل والماء. نحضر وعاء ويخلط به الفلفل الأسود والكمون والبهارات والفلفل الحار. يضاف إليها المستردة والثوم البودرة والزنجبيل المطحون، والصويا صوص والكزبرة الجافة. تقلب المكونات معا ويضاف إليها الليمون والخل. يتم تتبيل الجمبري بالخليط، ويترك في التتبيلة لمدة لا تقل عن الساعة. نحضر صينية للفرن ويتم وضع الجمبري بها، وتغطى الصينية بورق الألمونيوم. نضع الصينية بالفرن الساخن، وتترك به حتى تمام نضج الجمبري. يقدم ساخنا على المائدة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الجمبري المشوي على الجريل طريقة عمل الجمبري المشوي على الجريل المقادير: كيلو من الجمبري المقشر. رأس ثوم. Advertisements نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار. 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح خشن. ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. طريقة التحضير: نضع الثوم بعد تقشيره في محضر الطعام، ويضاف إليه الملح والفلفل الحار والفلفل الأحمر وزيت الزيتون وعصير الليمون. يتم خلط جميع المكونات معا حتى نحصل على خليط يشبه العجينة. يتم تتبيل الجمبري بالمكونات السابقة حتى يتم تغطيته بالكامل. نقوم بتسخين الجريل وندهنه بالقليل من الزيت، ويتم شوي الجمبري من الجانبين حتى يتغير لونه وينضج. يرص في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الجمبري المشوي المقشر: طريقة عمل الجمبري المشوي المقشر المقادير: كيلو من الجمبري المقشر. أوراق من الريحان المجفف. ربع كوب من زيت الزيتون. 3 فصوص ثوم مفروم. ثمرة من الفلفل أحمر. عصير ليمونة. نضع ملعقة صغيرة من البهارات. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نضع الثوم وعصير الليمون، وزيت الزيتون والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والريحان والملح فى محضر الطعام، ونخلط المكونات. يتبل الجمبري المقشر بالخليط، ويترك في الثلاجة لمدة ساعة. نحضر صينية ويتم وضع الجمبري المتبل بها وتترك في الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا حتى تمام نضج الجمبري. يرص في طبق التقديم، ويقدم ساخنا وبالهناء والشفاء.

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