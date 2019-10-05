تطبيق "أمازون برايم فيديو" يعود مجددا بعد اختفائه بشكل مفاجئ

السبت 5 أكتوبر 2019

تطبيق أمازون برايم فيديو

كتب متابعات_الخليج 365

عاد تطبيق "أمازون برايم فيديو" الذي يوفر خدمات بث المحتوى المرئي إلى متجر أبل مجددا بعد اختفائه بشكل مفاجئ، الجمعة.



وبحسب رويترز، قال متحدث باسم شركة أمازون إن خللا فنيا كان وراء اختفاء التطبيق، لكن المشكلة تم حلها وأصبح التطبيق متاحا للتنزيل في متجر التطبيقات على هواتف iOS وتلفزيونات tvOS.

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وكانت خدمة البث المباشر التابعة لشركة أمازون هي التطبيق الوحيد التابع لأمازون الذي اختفى من المتجر، في حين ظلت التطبيقات الأخرى بما في ذلك تطبيق التسوق وأمازون ميوزيك.

وشهد تطبيق "برايم فيديو" 5 ملايين عملية تحميل في شهر سبتمبر/أيلول وحده.

يذكر أن خدمة أمازون فيديو أطلقت لأول مرة عام 2006 وتضم أفلاما وبرامج تلفزيونية تشاركية، فضلا عن البث المباشر للاحداث الرياضية المختلفة.