شركة "جوجل" تعتزم شراء تطبيق ينافس "تيك توك"

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السبت 5 أكتوبر 2019
جوجل
كتب
متابعات_الخليج 365
تعتزم "جوجل" شراء شركة "فايروورك" الناشئة التي طورت تطبيقا مجانيا لتشارك الفيديوهات شبيها بخدمة "تيك توك"، بحسب مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.
وعلى غرار "تيك توك" المملوكة لمجموعة "بايتدانس" الصينية التي تحقق نجاحا كبيرا في أوساط المراهقين، يتيح تطبيق "فايروورك" تشارك فيديوهات قصيرة وأصلية.
وقد أطلقت هذه الشركة الناشئة الأمريكية العام الماضي على يد مديرين سابقين في "سناب" و"لينكد إن" و"جاي بي مورجان تشايس"، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار خلال حشد للأموال هذه السنة، وفق الصحيفة.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن "ويبو" الملقبة بـ"تويتر الصينية" أعربت أيضا عن اهتمامها بشراء الشركة، لكن المفاوضات في هذا الصدد لم تصل إلى مرحلة متقدمة.
وقد أصبحت خدمات الفيديو من أهم الأسواق لعمالة الإنترنت، خصوصا بفعل شعبيتها الكبيرة لدى الأجيال الشابة.
ومع 500 مليون مستخدم العام الماضي، تحتل "تيك يتوك" موقعا متقدما في هذا السوق.
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