شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مساء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعلن نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية مساء اليوم السبت في مؤتمر صحفي بعد إغلاق المراكز الانتخابية، أي بعد الساعة 8 مساء، عن القائمة الأولية للفائزين وفق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - المركز الإعلامي.

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