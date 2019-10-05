مواجهة حتمية… هل بإمكان إسرائيل التصدي لهجمات إيرانية؟

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، بأنه ليس بمقدور إسرائيل التصدي المستمر لأي هجمات إيرانية محتملة، نتيجة لضعف الأنظمة الدفاعية الجوية.

© AP Photo / Nasser Ishtayeh

وأوردت الصحيفة العبرية أن الهجمات الإيرانية - المرجحة من قبل إيران - عبر الأراضي العراقية، على السعودية ، أو الهجمات الحوثية على السعودية، تنذر بخطر إيراني حقيقي على إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن هناك الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعان من بعض القصور، وبأنها ليست محصنة بنسبة كاملة، أي 100، بل بعضها لا يتخطي ال 80 %.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نظام "القبة الحديدية" مخصص للتصدي للطائرات دون طيار، أو للصواريخ والقذائف قصيرة المدى، ولكنها ليست ناجعة بشكل كبير، حيث لم تتخطى نسبة نجاحها في بعض التجارب عن 80 %، وبعض الأحيان لم تتخطى نسبة ال 50%.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان ضابط رفيع المستوى، أن هناك حالة من القلق تسري بين أروقة المسؤولين الإسرائيليين، حول عدم الاستعداد الجدي لأي هجمات إيرانية، حيث يسود اعتقاد بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية لن تتمكن من التصدي لكل الصواريخ أو القذائف التي يطلقها الإيرانيون، أو الطائرات دون طيار، وهي الطائرات التي تشبه ما يستخدمه الحوثيون في اليمن.

ونقلت الصحيفة على ضابط مسؤول أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ليست ممكنة، وإنما باتت ملحة أو حتمية.