التحالف الدولي: الدوريات على الحدود تظهر التزامنا بمعالجة المخاوف المشروعة لتركيا

وقال الناطق باسم التحالف كولونيل ميليز كاغينز في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت: "تظهر الدوريات الجوية والبرية على الحدود التركية السورية التزامنا المستمر بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا".

وأضاف التحالف "في نفس الوقت تسمح كذلك الدوريات لنا ولشركائنا في قوات سوريا الديمقراطية بالتركيز على سحق فلول داعش".

وتهدد أنقرة بشكل متكرر بشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وتوصلت أنقرة وواشنطن في مطلع آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ووفقا لوزارة الدفاع التركية "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة لها في شمال سوريا".