القوات العراقية تكثف جهودها للقبض على قناص استهدف المتظاهرين

Thaier Al-Sudani

وأفاد قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع شيوخ عشائر الكرخ، إن "قناصا كان متواجدا في أحدى مناطق العاصمة استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف الربيعي إن "الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقاله إلا أنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية العراقية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.

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وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.