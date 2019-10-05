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Thaier Al-Sudani
وأضاف الربيعي إن "الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقاله إلا أنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية العراقية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تكثف جهودها للقبض على قناص استهدف المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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