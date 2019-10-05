روسيا والفلبين تجريان دراسة جدوى أولية لمشروع محطة طاقة نووية

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موسكو - سبوتنيك. وجرى توقيع مذكرة النوايا بهذا الشأن، على هامش منتدى الأعمال الروسي الفلبيني في موسكو.

وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشتمل المفاعلات منخفضة الطاقة على محطات بطاقة تقل عن 300 ميغاوات. يمكن بناء مفاعلات وحدات صغيرة بشكل مستقل عن بعضها البعض أو على شكل وحدات في مجمع أكبر، مع إضافة الطاقة تدريجيا حسب الحاجة.

وتتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة بمزايا عديدة مقارنة بوحدات الطاقة النووية التقليدية ذات السعة الكبيرة. ويكون بناء مفاعلات الوحدات الصغيرة، أسرع ولا يتطلب استثمارات كبيرة، مما يسمح بتقليل المخاطر المالية وتسهيل تدفق الاستثمارات في هذا المجال من الطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم المعياري بنهج مرن لاختيار قدرة محطات الطاقة النووية.

في وقت سابق أفيد أن مؤسسة "روس آتوم"، تنتقل إلى التنفيذ العملي لمشروعها من محطة الطاقة النووية من نوع وحدات منخفضة الطاقة على أساس مفاعل "آر آي تي إم-200" الروسي. والذي يجب أن لا تقل قوة وحدة الطاقة الواحدة عن 50 ميغاوات.

وعقب اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفلبيني رودريغو دوترت، أعلن المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاشيف، أن روسيا تقدم مساعدة للفلبين في تطوير الطاقة النووية لهذا البلد.