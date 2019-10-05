رجل دين إيراني يكشف عن دولتين وراء إشعال التوتر في العراق

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال آية الله محمد إمامي كاشاني، في خطبة ألقاها الجمعة، أن أمريكا وإسرائيل تستهدفان الأربعينية والعراق، وتثيران أزمة لأنه من الصعب عليهما قبول وجود ملايين الزوار الشيعة في كربلاء"، وتقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أدى إلى سقوط مالايقل عن 100 قتيل، وأكثر من 3000 جريح.
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