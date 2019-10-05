بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات









اسماء السيد - ابوظبي: توجه الإماراتيون منذ صباح السبت إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بحسب وسائل الإعلام.

وهناك 39 مركزا انتخابيا موزعة في الإمارات.

وبدأت عمليات التصويت منذ الثامنة صباحا، وتغلق صناديق الاقتراع عند الثامنة مساء قبل فرز الأصوات الأولية وإعلان الفائزين.

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وسيكون ذلك بعد تطبيق قرار الرئيس الاماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم "1" لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام)، "تشهد المراكز الانتخابية إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية".

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه "يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو أنها مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية".