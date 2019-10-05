حققت لعبة Call of Duty: Mobile أكبر افتتاحية بين ألعاب وتطبيقات متاجر جوجل وآبل بتجاوز عدد مرات التحميل 35 مليونًا.
أعلنت شركة Activision الناشرة للعبة Call of Duty: Mobile عن وصول عدد مرات تحميل لعبة الحروب والقتال خاصتها والتي تطورها شركة Tencent أكثر من 35 مليونًا على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور الخاص بآبل، لتشكل بذلك أكبر افتتاحية على الإطلاق لأي تطبيق أو لعبة تم إطلاقها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS في كافة المجالات وليس فقط في مجال الألعاب.
واستطاعت اللعبة التي تم إطلاقها رسميًا بداية الشهر، الوصول إلى المركز الأول على متجر آب ستور بأكثر من 100 بلدًا.
وتوفر اللعبة التي قررت Activision طرحها أخيرًا على الهواتف الذكية بعد طول انتظار، العديد من خيارات اللعبة والأسلحة والخرائط والشخصيات التي تتواجد في نسختي Modern Warfare و Black Ops على المنصات الأخرى، وذلك لتوفير تجربة مميزة وشاملة للاعبين على الهواتف الذكية. وقد استعانت بشركة Tencent لتطويرها وهي الشركة المعروفة بتطويرها لعبة PUBG ذائعة الصيت.
كانت Call of Duty: Mobile قد تم إطلاقها بجميع البلدان التي يدعمها جوجل بلاي وآب ستور، باستثناء الصين، بلجيكا، وفيتنام.
استطاعت اللعبة كسر الأرقام القياسية في غضون أيام وربما سنرى معلومات عن أرباح قياسية خلال الأيام القادمة، لكن على ما يبدو أن Tencent أكثر السعداء بهذا الأمر خاصة وأنها تطور أشهر لعبتين في الوقت الحالي بين المستخدمين على كافة المنصات، لا سيما في مجال ألعاب المعارك والحروب.
على كلٍ، اللعبة متاحة للتحميل بشكل مجاني لجميع المستخدمين ويمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط.
المصدر:
Activision
التدوينة افتتاحية Call of Duty: Mobile تتجاوز 35 مليون تحميل على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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